Дочь Тимошенко показала немцам фильм об условиях Лукьяновского СИЗО

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, сегодня во время выступления с приветственной речью на 40-й ежегодной конференции Международного общества за права человека, которая проходит в тюрьме-мемориале Коттбус в Германии, Е.Тимошенко сказала: "Я призываю международное сообщество, лидеров ЕС, мира помочь освободить политзаключенных Украины. Я прошу вас признать на всех уровнях, что Янукович и его режим строят в Украине авторитаризм, осуществляют репрессии, пренебрегают правами человека и манипулируют информацией перед международным сообществом".

Дочь Ю.Тимошенко рассказала о ситуации в Украине при президентстве Виктора Януковича и об условиях содержания политзаключенных.

"Продолжаются свертывание демократии, жесткие репрессии против политических оппонентов, запугивания журналистов", - сказала она.

Во время провозглашения речи Е.Тимошенко на экране демонстрировался фильм журналиста телеканала ТВі Константина Усова "Лукьяновка. Тюрьма № 1" о жестоких условиях содержания заключенных в Лукьяновском следственном изоляторе, где находились и находятся политзаключенные, в частности, бывший премьер-министр Ю.Тимошенко, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, бывший в.и.о. министра обороны Валерий Иващенко и другие.

Е.Тимошенко поздравила Международное общество за права человека с 40-й годовщиной борьбы за освобождение политзаключенных мира.

В свою очередь, председатель Фонда Конрада Аденауэра, бывший президент Европейского парламента Ганс Герт Петтеринг заявил о своей обеспокоенности ситуацией в Украине. Он подчеркнул, что приложит все возможные усилия для освобождения политзаключенных Украины. "То, что в 21-ом веке в Украину вернулись репрессии и политзаключенные, присущие коммунистическому режиму, неприемлемо и может вызывать лишь возмущение", - сказал он.

Г.Петтеринг также выразил надежду, что в ближайшее время Ю.Тимошенко получит надлежащее лечение и будет освобождена.

В конференции "Правозащитники за свободу и права человека", которая проводится под патронатом президента Европарламента Мартина Шульца в тюрьме-мемориале Коттбус, приняли участие депутаты Европарламента, европейские политики, правозащитники, эксперты по вопросам возобновления авторитарных режимов в Европе и жертвы нарушения прав человека.

Международное общество за права человека основано 40 лет назад для защиты прав человека, соблюдения свободы вероисповедания, свободы прессы и свободы слова.

В этом году ежегодная конференция общества проводится в партнерстве с правозащитным центром «Коттбус» – союзом, основанным бывшими политзаключенными, которых удерживали в тюрьме ГДР Коттбус. С начала 70-х годов прошлого века до воссоединения Германии политзаключенные ГДР - критики режима, правозащитники и те, кто хотел выехать из ГДР - содержались в Коттбусе в ужасных условиях и подвергались пыткам. В 2011 году бывшие политзаключенные Коттбуса выкупили прежнюю тюрьму и превратили ее в тюрьму-мемориал.