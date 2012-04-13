Депутаты рассмотрели 3100 поправок к проекту УПК

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 1.45 депутаты утвердили 445 статей из 614.

Среди утвержденных есть статьи, которые касаются производства в суде присяжных.

В частности, проектом кодекса предусмотрено, что суд присяжных образуется при местном общем суде первой инстанции.

Обвиняемый в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, во время подготовительного судебного заседания имеет право заявить ходатайство о рассмотрении уголовного производства в отношении него судом присяжных.

После назначения судебного разбирательства судом присяжных председательствующий дает секретарю судебного заседания распоряжение о вызове присяжных в количестве семи человек, которые определяются автоматизированной системой документооборота суда из числа лиц, внесенных в список присяжных.

Письменный вызов должен быть вручен присяжному под расписку не позже, чем за пять дней до судебного заседания. В вызове отмечаются день, время и место проведения судебного заседания, права и обязанности присяжного, перечень требований к присяжным, а также основания для освобождения их от исполнения обязанностей, предписание о явке, а также обязанности присяжного (или другого лица, получившего вызов для передачи его присяжному) безотлагательно сообщить суду о причинах невозможности явки. На основании письменного вызова работодатель обязан освободить присяжного от работы на время исполнения им обязанностей по осуществлению правосудия.

Отбор присяжных осуществляется после открытия судебного заседания. Все вопросы, связанные с освобождением присяжных от участия в рассмотрении уголовного производства, а также с самоотводом и приводом присяжных, решаются постановлением суда в составе двух профессиональных судей, которое принимается после проведения совещания на месте без удаления в совещательную комнату, кроме случаев, когда удаление в совещательную комнату будет признан судом необходимым.

В случае, если судьи не пришли к единогласному решению относительно решения вопроса, связанного с освобождением присяжного от участия в рассмотрении уголовного производства или самоотводом или отводом присяжного, присяжный считается освобожденным от участия в рассмотрении уголовного производства или отведенным.

Прокурору, обвиняемому, потерпевшему и другим участникам уголовного производства на протяжении всего судебного разбирательства запрещается общаться с присяжными иначе, чем в порядке, предусмотренном этим проектом.

Совещанием суда присяжных руководит председательствующий, который последовательно ставит на обсуждение вопросы, проводит открытое голосование и ведет подсчет голосов.

Все вопросы решаются простым большинством голосов. Председательствующий голосует последним. Никто из состава суда присяжных не имеет права воздерживаться от голосования, кроме случая, когда решается вопрос о мере наказания, а судья или присяжный голосовал за оправдание обвиняемого. В этом случае голос того, кто воздержался, добавляется к голосам, поданным за решение, которое является самым благоприятным для обвиняемого.

При возникновении разногласий о том, какое решение для обвиняемого является более благоприятным, вопрос решается путем голосования.