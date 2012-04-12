ЦИК нарезал 114 округов гражданам, у которых забрали право голосовать

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение единогласно приняли 14 членов ЦВК, присутствующие на сегодняшнем заседании.

Согласно постановлению, эти участки будут расположены в 77 странах мира. Из них 110 будут образованы при украинских зарубежных дипломатических учреждениях и еще 4 – в воинских частях, которые дислоцируются за пределами Украины.

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал призывает всех уполномоченных должностных лиц исправить ситуацию, которая возникла после решения об ограничении права голоса зарубежных избирателей на парламентских выборах в октябре 2012 года.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении В.Шаповала в связи с решением Конституционного Суда Украины от 4 апреля о неконституционности нормы относительно закрепления заграничных избирательных участков за одномандатными округами в Киеве, которая предусмотрена ч.2 ст.22 Закона "О выборах народных депутатов".

"В связи с этим возникла ситуация, когда фактически по результатам этого решения довольно значительное количество граждан Украины, имеющие право голоса (более 435 тысяч чел.) и на законных основаниях находящиеся за границей, ограничены в реализации этого права", - заявил В.Шаповал.

Председатель ЦИК подчеркнул, что таким образом нарушены избирательные права граждан, которые находятся за пределами Украины. "Другой юридической оценки сложившейся ситуации объективно не может существовать", - отметил он.

По мнению В.Шаповала, можно предположить, что указанная ситуация будет провоцировать негативные оценки будущих выборов вплоть до признания их нелегитимными. "Исправить эту ситуацию юридическим образом возможно лишь двумя путями. Или через предоставление Конституционным Судом Украины соответствующих разъяснений, которые бы сделали невозможным ограничение активного избирательного права указанной категории граждан. Или внесением изменений в избирательное законодательство с "мягким" учетом упомянутого решения Конституционного Суда Украины. В свою очередь, Центральная избирательная комиссия не наделена инструментарием для решения соответствующего вопроса", - подчеркнул В.Шаповал.

"Поэтому прошу считать это заявление обращением ко всем уполномоченным должностным лицам, которые способны нормализовать ситуацию", - заявил председатель Центральной избирательной комиссии.