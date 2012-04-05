КС признал неконституционность норм избирательного закона

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня огласил председатель Конституционного Суда Украины Анатолий Головин по результатам рассмотрения соответствующего представления, внесенного 59 депутатами из фракции Партии регионов.

«Конституционный Суд постановил признать не отвечающими Конституции Украины, неконституционными, положения с равномерным отнесением ко всем одномандатным округам, которые образуются на территории столицы Украины города Киева, ч.2 ст.22 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», - сказал А.Головин.

Председатель КС подчеркнул, что со дня принятия этого решения Конституционным Судом ч.2 ст.22 избирательного закона утрачивает действие.

«Решение Конституционного Суда Украины является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано», - подчеркнул А.Головин.

Мотивируя свое решение, КС отметил, что эта норма не обеспечивает принципа равного и свободного избирательного права избирателей, которые проживают или находятся за пределами Украины, отражения их волеизъявления, а также обусловливает значительное увеличение количества избирателей в Киеве, которые не связаны с территориальной общиной столицы.

При этом Конституционный Суд в своем решении упомянул решение Европейского суда относительно применения аналогичной нормы в государстве Лихтенштейн, в котором была признана возможность отмены права голосования избирателей, постоянно проживающих за пределами страны, не знакомых с особенностями внутренней ситуации и не имеющих возможности определиться со своими кандидатами.