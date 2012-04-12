Попов сегодня трудился с группой «Скай»

Пресс-служба КГГА напоминает, что недавно застройщик планировал возвести на этом месте торговый центр, однако киевлянам при поддержке городской власти удалось отстоять эту территорию. Теперь здесь расположен парк. Участники толоки поставили перед собой задачу вывезти остатки строительного мусора. Следующим этапом будет обустройство клумб и высадка цветов.

«В Чистый четверг сам Бог велел выбросить из дома все ненужное. Киев - это наш общий дом. Поэтому примечательно, что сегодня, вместе с киевлянами, мы вычищаем остатки строительной площадки, чтобы на улице Малышко расцвел парк», - сказал Александр Попов.

Наводить порядок в парке главе КГГА помогали работники коммунальных средств массовой информации и участники группы «Скай». Вместе с коммунальщиками они не только убрали строительный мусор, но и высадили несколько десятков новых деревьев.