Налоговики два часа ломали двери в квартиру кандидата от оппозиции

Они заявляли, что являются следователями и бойцами физзащиты областного управления налоговой милиции в Николаевской обл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданского движения «Общее дело».

По их данным, в это время в квартире находились дочь А.Корнацкого Инна, 11 лет, ее няня и учительница английского языка. Женщины были убеждены, что на квартиру происходит бандитское нападение и вызвали милицию, потом сообщили А.Корнацкому, который и проинформировал друзей и адвокатов, говорится в сообщении.

«Потерпевшие рассказали, что в ожидании милиции вынуждены были взяться за кухонные принадлежности, чтобы защищаться, поскольку двери пытались выбить, угрожая их жизни и здоровью, употребляя нецензурную брань, в т.ч. в отношении ребенка», - сообщили в «Общем деле».

По данным гражданского движения, остановило нападение прибытие милиции и адвокатов. «Ребенок, который находился в состоянии стресса на протяжении часа, получил морально-психологическую травму и сейчас находится в больнице, где ей оказывается неотложная помощь. Состояние Инны психиатры и невропатологи оценивают как тяжелое», - говорится в сообщении.

А.Корнацкий сейчас находится в служебной командировке, его жена во время указанных событий также была вне Киева и сейчас немедленно возвращается в город, сообщили в «Общем деле».

Адвокаты между тем выяснили, что граждане, которые пытались проникнуть в квартиру, действительно являются следователем, старшим оперуполномоченным и бойцами физзащиты управления налоговой милиции в Николаевской обл. Они предъявили постановление на обыск квартиры А.Корнацкого и согласились дождаться прибытия хозяйки квартиры, жены А.Корнацкого Лилии, которая должна была прибыть в Киев около 20.00.

Милиционеры оправдывали свое поведение необходимостью проведения безотлагательных следственных действий в рамках уголовного дела в отношении А.Корнацкого, отметили в «Общем деле».

Как ранее сообщали в «Обшем деле», притеснения со стороны милиции, прокуратуры и фискальных органов начались в отношении А.Корнацкого после его выступления в СМИ против предложенной властью земельной реформы и приобрели массовый характер, когда он актуализировал тему коррупции в Николаевской области и грабежа покинутых военными ракетных шахт в Первомайском и Кривоозерском районах области.