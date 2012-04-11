К протесту против застройки Андреевского спуска присоединились политики

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции, которые протестовали против сноса старых зданий и новой застройки Андреевского спуска, держали плакаты: «Геть з Андріївського узвозу!» «Барыги - руки прочь от древнего Киева!», «Будували наші діди, зносять зайди!», «Кесарю – кесарево, Попову – попу» и другие.

Активисты также принесли под офис «СКМ» строительный мусор, который по окончанию митинга отнесли к мусороуборочной машине.

Под офисом «СКМ» дежурило около 70 работников спецподразделения «Беркут» в полном обмундировании.

Как рассказала УНИАН участница акции активистка Оксана Романюк, перед началом акции на уровне здания по адресу Десятинная, 12 была выставлена цепь из людей в штатском, которая мешала активистам пройти к месту мирной акции протеста, о проведении которой была подана заявка. Когда активисты начали говорить с этими людьми и пытаться пройти, к ним подошел офицер милиции и толкнул активистку Елену Еськину. Она упала, ударилась головой о мостовую и потеряла сознание. Врачи приехавшей скорой предварительно диагностировали у девушки сотрясение мозга. Девушку забрали в больницу.

После этого активисты смогли попасть к месту проведения акции.

Акцию инициировали активисты общественной организации САМ, но к ней присоединилось несколько других общественных организаций и представителей политических партий. В частности, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец, нардеп Олег Ляшко, а также представители партии «Свобода».

Координатор и модератор акции активист организации САМ Егор Соболев призвал горожан не быть безразличными к тому, как разрушается и искажается город и прийти на следующую акцию 21 апреля.