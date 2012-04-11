2014 в Украине будет Годом Тараса Шевченко

Текст указа «О дополнительных мероприятиях по подготовке и отмечанию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко» размещен на официальном сайте главы государства.

В.Янукович поручил Координационному совету по вопросам подготовки и отмечания 200-летия со дня рождения Т.Шевченко при участии Организационного комитета по подготовке и отмечанию 200-летия со дня рождения Т.Шевченко обеспечить организацию и координацию мероприятий по проведению Года Тараса Шевченко.

Кабинет министров Украины, в соответствии с указом, должен обеспечить осуществление мероприятий, в частности, по широкому отмечанию международным сообществом 200-летия со дня рождения Т.Шевченко, в частности, в Российской Федерации, Республике Казахстан, Литовской Республике и Республике Польша; по организации и проведению в 2014 году всеукраинского Шевченковского форума «Свою Украину любите!» и Шевченковского международного литературного конгресса.

Также правительство должно разработать и утвердить государственную целевую программу «Шевченковский дом»; создать логотип отмечания 200-летия со дня рождения Т.Шевченко для использования во время празднования юбилея в Украине и за ее пределами; начать гуманитарный проект «Шевченковские чтения»; завершить издание полного собрания произведений Т.Шевченко в 12 томах и «Шевченковской энциклопедии» в 6 томах; осуществить факсимильное издания рукописных сборников произведений, альбомов и писем Т.Шевченко.

Среди поручений - издание «Кобзаря» на иностранных языках, в частности, на английском, немецком, французском, русском, польском, казахском, литовском, жизни и творчества Т.Шевченко, альбома репродукций художественных произведений Т.Шевченко, каталога возвращенных в Украину документов и материалов, связанных с жизнью и творчеством Т.Шевченко; учреждения Международного фестиваля хорового пения в Каневе Черкасской области.

Также Кабмин должен разработать вопрос об оказании поддержки деятельности Музея-квартиры Т.Шевченко в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) и сооружении до 2014 года памятника Т.Шевченко в Астане (Казахстан).

Правительство должно отработать вопросы проведения соответствующих торжеств на уровне Организации Объединенных Наций, в частности, проведения международной Шевченковской конференции, а также включения в Календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2014 год празднование юбилея Т.Шевченко.