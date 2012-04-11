В Донецке будут пикетировать Ахметова

Об этом УНИАН сообщили активисты Команды демократического альянса в Донецкой области, чья организация и стала инициатором проведения данной протестной акции.

Они уточнили, что акция, которая начнется в 18.30, будет санкционированной, так как подана соответствующая заявка на ее проведение.

По словам инициаторов, акция состоится у стен компании СКМ потому, что «разрушает сейчас Андреевский спуск фирма, которая входит в структуру СКМ».