В Донецке будут пикетировать Ахметова
14:33, 11 апреля 2012Политика
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Сегодня в Донецке у стен компании СКМ (президент компании Ринат Ахметов) пройдет акция протеста в связи со сносом трех домов на Андреевском спуске в Киеве.
На месте разрушенных на Андреевском спуске домов возводить офис будет фирма Ахметова
Об этом УНИАН сообщили активисты Команды демократического альянса в Донецкой области, чья организация и стала инициатором проведения данной протестной акции.
Они уточнили, что акция, которая начнется в 18.30, будет санкционированной, так как подана соответствующая заявка на ее проведение.
По словам инициаторов, акция состоится у стен компании СКМ потому, что «разрушает сейчас Андреевский спуск фирма, которая входит в структуру СКМ».
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