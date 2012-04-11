Жена Луценко удивлена заявлениями Минздрава

Об этом она заявила, комментируя последнее сообщение Минздрава о процессе лечения Юрия Луценко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».

«Основной задачей Минздрава, как записано в положении министерства, является формирование и обеспечение реализации государственной политики в сфере здравоохранения, санитарного и эпидемического благополучия населения и т. п. Однако среди такого перечня нет функции Минздрава - копаться в информационных лентах для отслеживания сообщений относительно состояния здоровья того или другого гражданина», - заметила И.Луценко.

Она напоминает чиновникам от Минздрава о том, что еще 28 мая 2011 года медицинская комиссия специалистов этого ведомства осмотрела Ю.Луценко, определив тяжелое состояние его здоровья. «Именно комиссия Минздрава поставила ему диагноз, в частности – нарушение функций печени, кровоточивость язвы желудка, анемию, приобретенный сахарный диабет. Кроме того, врачи настойчиво рекомендовали срочную госпитализацию Луценко в специализированное медицинское учреждение, где имеются квалифицированные врачи, необходимые медикаменты и соответствующее оборудование», - добавила И.Луценко.

«С того времени я неоднократно в своих комментариях отмечала о том, что врачи, которые входили в состав комиссии МОЗ, всякий раз после осмотра Луценко в СИЗО рекомендовали срочно лечиться за пределами следственного изолятора», - отметила жена экс-министра.

По ее словам, десять месяцев пенитенциарная система Украины создавала лишь видимость опеки над здоровьем моего мужа, однако не совершила никаких действий ради его лечения.

«И только после принятой в январе Резолюции ПАСЕ по Украине, значительного давления европейских и других международных институтов, после визита членов Мониторингового комитета ПАСЕ, депутатов Европарламента, представителей организации «Freedom House», стал возможным вывоз моего мужа в больницу на очередное обследование и возможное лечение. Только через десять месяцев Минздрав таки признал Луценко больным», - отметила И.Луценко.

Она также заметила, что, несмотря на рекомендации специалистов Минздрава о лечении Луценко в специализированной клинике, в нарушение этих же рекомендаций он был вывезен в обычную больницу скорой помощи.

«И я, и муж благодарны всем без исключения врачам, которые заботятся о здоровье Луценко и прилагают все возможные усилия для его лечения», - добавила жена экс-министра.

Вместо этого чиновникам от Минздрава И.Луценко посоветовала заниматься прямыми обязанностями – лечением людей, а не отписками.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля в Министерстве здравоохранения информировали, что осужденный экс-министр внутренних дел Ю.Луценко находится под динамическим наблюдением врачей и не отказывается от лечения.

При этом в Минздраве выразили убеждение, что многочисленные комментарии в прессе, в том числе и родственников пациента, которые не являются специалистами в сфере медицины, часто носят однобокий характер и являются необъективными.