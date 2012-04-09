Лазаренко открестился от убийства Щербаня

Об этом говорится в заявлении П.Лазаренко, переданном агентству УНИАН его адвокатом Мариной Долгополой.

«Еще раз заявляю, что все последние заявления Генпрокуратуры и Романа Щербаня являются циничной ложью в отношении меня. Я не имею никакого отношения к этому преступлению», - отмечает П.Лазаренко.

Он заявляет, что его вынудили обратиться к средствам массовой информации события последних дней и недопустимые, по его словам, действия отдельных должностных лиц Генеральной прокуратуры, которые, по убеждению П.Лазаренко, подготовили и вынудили подписать «откровенную ложь сына покойного Е.Щербаня».

«Думаю, что сын Е.Щербаня Руслан Щербань - достаточно взрослый человек для того, чтобы осознавать, насколько циничной является та ложь, которую вложили в его уста. Поэтому я не собираюсь опровергать откровенный абсурд, а хочу обратить внимание общественности на очевидные вещи», – отмечает П.Лазаренко.

Он утверждает, что никогда не встречался и не мог встречаться с Е.Щербанем в присутствии кого-либо из его детей, поскольку с сентября 1995 года до июля 1997 года он работал первым вице-премьером, а впоследствии - премьер-министром Украины, а следовательно, все его передвижения, контакты и встречи, особенно за пределами столицы, были четко регламентированы. «Каждая такая поездка постоянно сопровождалась и фиксировалась сотрудниками Государственной службы охраны, региональными службами органов СБУ и соответствующих областных управлений МВД Украины», - объясняет П.Лазаренко.

«Встреч с Е.Щербанем, о которых сейчас с позиции вроде бы свидетеля взялся пересказывать его сын Руслан, никогда не было и не могло быть, это легко проверить. Может ли вообще какой-либо серьезный человек в здравом уме представить себе деловую встречу или совещание премьер-министра государства в присутствии детей? Категорически утверждаю, что я вообще никогда не имел никаких бизнесовых отношений с Е.Щербанем, подчеркиваю – никаких!», - говорится в заявлении.

«Кто и с какой целью вынудил сегодня Руслана Щербаня говорить более чем абсурдные вещи, мне понятно и известно. Лишь никак не могу себе представить, как сын позволяет себе так бесстыже глумиться над памятью отца!?», - добавляет П.Лазаренко.

По его словам, Р.Щербань делает сегодня заявления, которые, во-первых, противоречат всему сказанному им лично в качестве участника судебного процесса в Луганском суде в 2002 году, а особенно тому, что заявлял по поводу своей безопасности Е.Щербань буквально в накануне своей трагической гибели.

П.Лазаренко советует Р.Щербаню перечесть интервью своего отца, данное в конце октября 1996 года журналистке газеты «Бизнес-Донбасс» Ольге Бурде.

П.Лазаренко напоминает, что в статье О.Бурды «Последнее интервью Е.Щербаня: За моей спиной стоят сто тысяч избирателей» приведены слова Е.Щербаня, где он однозначно опровергает наличие какого-либо конфликта с тогдашним главой правительства и, наоборот, говорит о попытках некоторых сил столкнуть между собой представителей Донбасса и Днепропетровщины.

Экс-премьер считает, что Р.Щербань должен знать, что он не имеет никакого отношения к смерти его отца. «Я хотел бы призвать его и попросить быть достойным человеком, а не марионеткой в руках тех лиц, которые сегодня, манипулируя его сыновним статусом, так позорно и неумело его используют и впоследствии выбросят вон. Еще раз заявляю, что все последние заявления Генпрокуратуры и Романа Щербаня являются циничной ложью в отношении меня. Я не имею никакого отношения к указанному преступлению», - говорится в заявлении П.Лазаренко.

Справка УНИАН. Депутат и бизнесмен Е.Щербань и его жена были убиты 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийства экс-главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны и осуждены 8 человек.

В августе 2011 года первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в интервью журнала "Фокус" заявил, что информация о причастности экс-премьера Юлии Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко. П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

4 апреля на пресс-конференции в УНИАН сын Е.Щербаня Руслан Щербань заявил, что считает Ю.Тимошенко и П.Лазаренко причастными к убийству его отца, и призвал прокуратуру провести расследование.

Генпрокуратура сообщила, что проверит это заявление Р.Щербаня.