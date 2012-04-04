Турчиновым заинтересовалась Генпрокуратура

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Андрей Курысь заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Турчинов врет и врал, потому что, наверное, по другому работать не может», - сказал А.Курысь.

Он назвал голословными обвинения А.Турчинова в адрес сына покойного народного депутата Евгения Щербаня Руслана в том, что свои заявления молодой человек делал под давлением Генеральной прокуратуры, «не приводя никаких доказательств».

А.Курысь предположил, что А.Турчинов занял такую позицию, поскольку «правоохранительные органы проводят проверку по заявлению ветеранов спецназа о привлечении Турчинова к уголовной ответственности за подкуп журналистов».

«Заявители утверждают, что Турчинов, находясь на посту главы СБУ незаконно… выделял квартиры угодным ему журналистам», - сказал А.Курысь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, на пресс-конференции в УНИАН сын убитого народного депутата Е.Щербаня Руслан Щербань заявил, что считает Ю.Тимошенко причастной к убийству его отца и призвал прокуратуру провести расследование.

Р.Щербань заявил, что в 90-х годах его отец был влиятельным политиком и бизнесменом, который занимался импортом газа в Украину. В то же время, отметил он, Ю.Тимошенко возглавляла корпорацию ЕЭСУ, которая также занималась поставками газа и конкурировала с бизнес-структурами его отца, а Павел Лазаренко занимал пост премьер-министра и «непосредственно лоббировал интересы ЕЭСУ».

Позже А.Турчинов на брифинге заявил, что сын Е.Щербаня «под давлением или с материальной заинтересованностью, общаясь с властью, начал продавать память своего отца».

Он убежден, что заявление Р.Щербаня о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня «было написано под диктовку представителей власти».

По словам А.Турчинова, заявления Р.Щербаня противоречат всем показаниям, которые он давал в 2003 году во время судебных заседаний по делу об убийстве отца.

Справка УНИАН. Народный депутат Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд принял приговор по уголовному делу, которое содержало свыше 20 эпизодов, в частности убийства главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 лиц. Все они приговорены к различным срокам лишения свободы.