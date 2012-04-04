ЕНП предоставит партии Кличко статус наблюдателя

Как сообщает пресс-служба партии «УДАР», об этом говорится в письме, которое поступило в адрес партии «УДАР» от ЕНП.

Напомним, что 27 марта лидер «УДАРА» обратился с официальным письмом к президенту ЕНП Вильфреду Мартенсу, в котором выразил желание партии присоединиться к семье ЕНП.

В ответ на обращение В.Кличко в ЕНП сообщили, что 29 марта рассмотрели и приняли заявку от партии «УДАР» относительно получения статуса наблюдателя.

«Мы благодарны ЕНП за этот важный шаг, который свидетельствует, что политический авторитет нашей партии растет как в Украине, так и среди наших европейских партнеров. Для нас это большая честь и в то же время большая ответственность. Надеемся, что опыт и традиции ЕНП помогут нам в нашей политической работе, в реализации наших планов относительно приближения Украины к ЕС и внедрении европейских ценностей и стандартов в Украине», – отметил В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в семью ЕНП входит 74 партии из 40 стран Европы.