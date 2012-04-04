Стросс-Кан вспомнил о предках в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Киеве на встрече со студентами, которая была организована Фондом Виктора Пинчука.

«Мои прадеды жили в Одессе», - сказал Д.Стросс-Кан.

Он также отметил, что Украина была и остается частью Европы, ее истории.

Как сообщал УНИАН, бывший директор-распорядитель МВФ Д.Стросс-Кан прибыл в Украину, чтобы выступить с лекцией на тему предстоящих изменений в мировой экономике и их последствий для Европы и Украины.

Д.Стросс-Кану пришлось покинуть пост директора-распорядителя МВФ, а впоследствии он отказался от участия в президентских выборах во Франции из-за уголовного процесса. В мае 2011 года Д.Стросс-Кан был арестован в Нью-Йоркском аэропорту по подозрению в изнасиловании горничной гостиницы Sofitel Нафиссату Диалло. Сначала против него было инициировано уголовное преследование, а сам он был заключен под стражу. Впоследствии из-за сомнений гособвинителей в правдивости свидетельств горничной обвинения с политика были сняты.

В то же время сейчас во Франции Д.Стросс-Кан проходит обвиняемым еще по одному уголовному делу, связанному с якобы причастностью политика к деятельности преступной группы, которая занимается сутенерством.