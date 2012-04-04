В Батькивщине причастность Тимошенко к убийству Щербаня называют абсурдом

В “Батьківщині” назвали абсурдными и безосновательными обвинения лидера партии, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в организации убийства в 1996 году народного депутата Украины Евгения Щербаня.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «Батьківщина».

“Более 2-х лет президент Янукович, находясь у власти, тратит все свои силы не на рост благосостояния народа, а на борьбу с политическими оппонентами. Понятно, что целью номер один для него является лидер оппозиции Юлия Тимошенко”, - считают в партии.

В заявлении отмечается, что возбуждение против екс-премьера дела относительно расходования «киотских» денег на выплату пенсий и закупку медицинского транспорта в села оказались “бесперспективными”, так называемое «газовое» дело было признано “политически мотивированным как правительствами ведущих стран мира, так и всеми влиятельными международными институтами и правозащитными организациями”.

В “Батьківщині” также отметили, что власть возобновила расследование “дела 15-летней давности относительно деятельности ЕЭСУ”.

“Однако их юридическая бездарность и бесперспективность подтверждаются хотя бы тем фактом, что эти дела уже давно закрыты на основании отсутствия состава преступления Верховным судом Украины”, - говорится в заявлении.

“Теперь власть осмелилась на беспрецедентный шаг – обвинить Юлию Тимошенко в убийстве народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году. Это обвинение настолько аморально и абсурдно, настолько безосновательно, что шокирует даже тех, кто уже привык к постоянным провокациям власти”, - убеждены в партии.

Как заявляют в “Батьківщині”, все это дело строится на “сомнительных показаниях” депутата облсовета от Партии регионов Руслана Щербаня – сына убитого политика.

“Зарабатывая сомнительные дивиденды, он полностью изменил свои показания по сравнению с теми, которые он давал на суде в 2003 году”, - отмечают в партии.

«Батьківщина» заявляет, что действующая украинская власть во главе с В.Януковичем вместо выполнения резолюции ПАСЕ, решения Европейского суда по правам человека, международных обязательств продолжает штамповать фальшивые дела против Ю.Тимошенко.

“Мы обращаем внимание украинского народа и международного содружества на очевидную бездарность и аморальность новой волны компромата на Юлию Тимошенко. О таких делах говорят - «шитые белыми нитками» - но в этом случае даже такого высказывания недостаточно, чтобы продемонстрировать всю абсурдность обвинений”, - говорится в заявлении.

«Батьківщина» требует немедленно прекратить преследование Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, на пресс-конференции в УНИАН сын убитого народного депутата Е.Щербаня Р.Щербань заявил, что считает Ю.Тимошенко причастной к убийству его отца и призвал прокуратуру провести расследование.

Р.Щербань заявил, что в 90-х годах его отец был влиятельным политиком и бизнесменом, который занимался импортом газа в Украину. В то же время, отметил он, Ю.Тимошенко возглавляла корпорацию ЕЭСУ, которая также занималась поставками газа и конкурировала с бизнес-структурами его отца, а Павел Лазаренко занимал пост премьер-министра и «непосредственно лоббировал интересы ЕЭСУ».

Генеральная прокуратура заявила, что проверит заявление Р.Щербаня о возможной причастности Ю.Тимошенко к убийству его отца.

Справка УНИАН. Народный депутат Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, содержавшему свыше 20 эпизодов, в частности убийства главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 лиц. Все они приговорены к разным срокам лишения свободы.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих лиц.