В Батькивщине причастность Тимошенко к убийству Щербаня называют абсурдом
«Батьківщина» заявляет, что действующая украинская власть продолжает штамповать фальшивые дела против Ю.Тимошенко.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «Батьківщина».
“Более 2-х лет президент Янукович, находясь у власти, тратит все свои силы не на рост благосостояния народа, а на борьбу с политическими оппонентами. Понятно, что целью номер один для него является лидер оппозиции Юлия Тимошенко”, - считают в партии.
В заявлении отмечается, что возбуждение против екс-премьера дела относительно расходования «киотских» денег на выплату пенсий и закупку медицинского транспорта в села оказались “бесперспективными”, так называемое «газовое» дело было признано “политически мотивированным как правительствами ведущих стран мира, так и всеми влиятельными международными институтами и правозащитными организациями”.
В “Батьківщині” также отметили, что власть возобновила расследование “дела 15-летней давности относительно деятельности ЕЭСУ”.
“Однако их юридическая бездарность и бесперспективность подтверждаются хотя бы тем фактом, что эти дела уже давно закрыты на основании отсутствия состава преступления Верховным судом Украины”, - говорится в заявлении.
“Теперь власть осмелилась на беспрецедентный шаг – обвинить Юлию Тимошенко в убийстве народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году. Это обвинение настолько аморально и абсурдно, настолько безосновательно, что шокирует даже тех, кто уже привык к постоянным провокациям власти”, - убеждены в партии.
Как заявляют в “Батьківщині”, все это дело строится на “сомнительных показаниях” депутата облсовета от Партии регионов Руслана Щербаня – сына убитого политика.
“Зарабатывая сомнительные дивиденды, он полностью изменил свои показания по сравнению с теми, которые он давал на суде в 2003 году”, - отмечают в партии.
«Батьківщина» заявляет, что действующая украинская власть во главе с В.Януковичем вместо выполнения резолюции ПАСЕ, решения Европейского суда по правам человека, международных обязательств продолжает штамповать фальшивые дела против Ю.Тимошенко.
“Мы обращаем внимание украинского народа и международного содружества на очевидную бездарность и аморальность новой волны компромата на Юлию Тимошенко. О таких делах говорят - «шитые белыми нитками» - но в этом случае даже такого высказывания недостаточно, чтобы продемонстрировать всю абсурдность обвинений”, - говорится в заявлении.
«Батьківщина» требует немедленно прекратить преследование Ю.Тимошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, на пресс-конференции в УНИАН сын убитого народного депутата Е.Щербаня Р.Щербань заявил, что считает Ю.Тимошенко причастной к убийству его отца и призвал прокуратуру провести расследование.
Р.Щербань заявил, что в 90-х годах его отец был влиятельным политиком и бизнесменом, который занимался импортом газа в Украину. В то же время, отметил он, Ю.Тимошенко возглавляла корпорацию ЕЭСУ, которая также занималась поставками газа и конкурировала с бизнес-структурами его отца, а Павел Лазаренко занимал пост премьер-министра и «непосредственно лоббировал интересы ЕЭСУ».
Генеральная прокуратура заявила, что проверит заявление Р.Щербаня о возможной причастности Ю.Тимошенко к убийству его отца.
Справка УНИАН. Народный депутат Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.
17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, содержавшему свыше 20 эпизодов, в частности убийства главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 лиц. Все они приговорены к разным срокам лишения свободы.
П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих лиц.