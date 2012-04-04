Врач: Власть имитирует лечение Тимошенко

Врач, народный депутат Украины от БЮТ Сергей Шевчук возмущен позицией пенитенциарной службы, которая под разными предлогами сознательно затягивает лечение осужденной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Об этом он сказал в комментарии «Главкому».

«Как врач, я возмущен тем, что пенитенциарная служба с фантастическим упрямством продолжает не выполнять рекомендации немецких врачей, которые обследовали Ю.Тимошенко и настаивали на немедленном ее лечении в специализированном стационаре вне пределов пенитенциарной службы», - отметил С.Шевчук.

По его словам, «власть уже месяц не выполняет предписание Европейского суда по правам человека по поводу немедленного лечения Ю.Тимошенко вне колонии в специализированном медицинском учреждении».

С.Шевчук также удивлен, что к лечению Тимошенко до этого времени не подключен известный нейрохирург Николай Полищук, медицинские выводы которого подтвердили немецкие врачи.

«Власть Януковича продолжает заниматься имитацией. Если бы они действительно хотели лечить Ю.Тимошенко, выполнять решение Европейского суда, то лечением должен был бы заняться профессор нейрохирург Н.Полищук, которому доверяет Ю.Тимошенко, а доверие пациента к врачу - это важная составляющая в процессе лечения. Однако нейрохирург Н.Полищук до этого времени не имеет доступа к Юлии Владимировне», - отметил С.Шевчук.

Он также удивлен тем, как власть выбирала медицинское заведение для лечения экс-премьер-министра. «Я уверен, что в харьковской больнице для железнодорожников есть замечательные и профессиональные врачи, однако это не профильное медицинское учреждение. Есть институт нейрохирургии, который специализируется на проблемах, отмеченных в медицинском выводе немецких врачей», - подчеркнул врач.

С.Шевчук говорит, что его «удивляет этот шквал лжи со стороны власти. Сначала говорили, что Ю.Тимошенко здорова, потом - после выводов немецких врачей - были вынуждены признать, что больная и уже полгода не получает лечения. Дальше свезли в колонию медицинское оборудование, собранное по всей Харьковской области, а затем выяснилось, что для лечения Ю.Тимошенко оно непригодно. Впоследствии вынуждены были признать, что для сложного многопрофильного и немедленного лечения Ю.Тимошенко нужно вывозить из колонии. Теперь говорят о больнице железнодорожников. Может, власти хватит заниматься собственным пиаром и уже нужно лечить Ю.Тимошенко и выполнять международные обязательства?», - отметил С.Шевчук.