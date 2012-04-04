Тимошенко встречалась с представителями Freedom House, не поднимаясь с кровати

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облорганизации ВО «Батькивщина», об этом на брифинге перед Качановской исправительной колонией после посещения Ю.Тимошенко сказал журналистам представитель Freedom House, исполнительный вице-президент Атлантического Совета в Вашингтоне Деймон Вилсон.

По его словам, во время встречи экс-премьер не поднималась и общалась с посетителями, лежа на кровати. Д.Вилсон выразил обеспокоенность состоянием здоровья Ю.Тимошенко.

По словам представителя Freedom House, участники делегации правозащитной организации обсудили с Ю.Тимошенко состояние ее здоровья и возможности лечения.

Д.Вилсон подчеркнул, что делегация Freedom House прибыла в Украину, чтобы оценить состояние демократии, а не поддерживать конкретных политиков или личностей. При этом он выразил обеспокоенность выборочным уголовным преследованием некоторых политических деятелей.

Д.Вилсон отметил, что Ю.Тимошенко обеспокоена вопросам демократичности следующих парламентских выборов в Украине.

Как сообщалось, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с РФ. Сейчас она отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове.

За время пребывания Ю.Тимошенко под стражей с августа 2011 года состояние здоровья экс-премьера значительно ухудшилось - она не может самостоятельно передвигаться в связи с проблемами со спиной.

2 апреля генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка поручил ГПтСУ и Минздраву обеспечить обследование и лечение Ю.Тимошенко в специализированном медицинском учреждении за пределами Качановской исправительной колонии.

В Минздраве проинформировали, что лечение Ю.Тимошенко планируется организовать в условиях специализированного стационара в одном из многопрофильных медицинских заведений города Харькова, в частности в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в отделении патологии позвоночника и периферийной нервной системы.