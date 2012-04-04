Акция протеста еврейской религиозной общины у Хозсуда Киева

В четверг, 5 апреля, в 16.20 накануне Песаха еврейская религиозная община проведет массовую акцию протеста под стенами Хозяйственного суда Киева.

Представители еврейской общины обвиняют киевские городские власти в попытке отобрать землю, выделенную ранее в Соломенском районе Киева под строительство комплекса, в котором будет расположен Киевский еврейский общинный центр.

Участок, на котором планировалось построить для еврейской религиозной общины центр помощи престарелым, медицинский пункт, культурный центр и библиотеку, городские власти Киева планируют отобрать через суд накануне самого большого еврейского праздника Песах.

Еврейская община обратится с письменным обращением к Президенту Украины, премьер-министру Украины, генеральному прокурору Украины с просьбой остановить антисемитские действия киевских городских властей.

На мероприятии будут присутствовать - президент Всемирного форума русскоязычного еврейства и глава Еврейской религиозной общины г. Киева Александер Левин, главный раввин Украины Моше Реувен Асман, другие раввины.

Начало акции протеста в 16.20.

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