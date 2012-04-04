Акция протеста еврейской религиозной общины у Хозсуда Киева
В четверг, 5 апреля, в 16.20 накануне Песаха еврейская религиозная община проведет массовую акцию протеста под стенами Хозяйственного суда Киева.
Представители еврейской общины обвиняют киевские городские власти в попытке отобрать землю, выделенную ранее в Соломенском районе Киева под строительство комплекса, в котором будет расположен Киевский еврейский общинный центр.
Участок, на котором планировалось построить для еврейской религиозной общины центр помощи престарелым, медицинский пункт, культурный центр и библиотеку, городские власти Киева планируют отобрать через суд накануне самого большого еврейского праздника Песах.
Еврейская община обратится с письменным обращением к Президенту Украины, премьер-министру Украины, генеральному прокурору Украины с просьбой остановить антисемитские действия киевских городских властей.
На мероприятии будут присутствовать - президент Всемирного форума русскоязычного еврейства и глава Еврейской религиозной общины г. Киева Александер Левин, главный раввин Украины Моше Реувен Асман, другие раввины.
Начало акции протеста в 16.20.
Адрес: Киев, Богдана Хмельницкого, 44-Б.
Контакты для СМИ: (095) 713-78-47.