40 киосков-нарушителей превратили в металлолом

Команду «ликвидировать» объекты торговли отдал лично глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы открыто и прозрачно заявили о том, что будем наводить порядок в сфере малых архитектурных форм. За месяц предупредили владельцев незаконных конструкций о необходимости демонтажа. Вежливо попросили убрать киоски самостоятельно. Я предупреждал, что те киоски, которые будут устанавливаться после введения моратория, превратятся в утиль. Но кое-кто, по-видимому, думал, что киевская власть шутит. Им больше не до шуток. Сегодня мы уничтожили 40 киосков-нарушителей, стоимостью свыше 3 миллионов гривен, и это только начало», – отметил Александр Попов.

Больше 600 МАФов со всей столицы в отстойник троллейбусного депо на улице Народного ополчения свозили на протяжении года. Это те конструкции которые, словно грибы, вырастали на улицах и в парковых зонах города, возле выходов из метро, образовательных и медицинских заведений, кое-где вообще без всяких документов или вопреки мораторию на установление МАФов.

«Эти МАФы крайне сложно назвать архитектурными формами. Большинство из них торговали алкоголем и сигаретами в местах где это запрещено. Ежедневно нам поступают сотни обращений киевлян с жалобами на незаконное установление таких конструкций. Киоски препятствуют проходу людей, нарушают правила безопасности, уничтожают зеленые зоны, создают антисанитарные условия. Больше так не будет. Отныне незаконные МАФы будут превращаться в металлолом», – заявил председатель КГГА.

В настоящее время на улицах Киева расположены свыше 15 тысяч киосков. Согласно решения Киевсовета о введении моратория на установление малых архитектурных форм, специальная комиссия изучает целесообразность размещения каждого из них. Те МАФы, которые противоречат правилам благоустройства, архитектуры и технике безопасности, установленные рядом с остановками общественного транспорта, выходами из станций метро, медицинскими или образовательными заведениями, или же на территории торговых-центров без согласования с их владельцами – будут демонтированы. Окончательно навести порядок с размещением киосков городская власть обещает уже за год.