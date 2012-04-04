Источник: представители Freedom House зашли к Тимошенко
16:21, 04 апреля 2012Политика
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Члены американской неправительственной правозащитной организации Freedom House начали встречу с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в Качановской исправительной колонии Харькова.
Юлия Тимошенко
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Качановской колонии, где отбывает наказание Ю.Тимошенко.
«Они сейчас зашли к Ю.Тимошенко» - сказал собеседник агентства.
По его словам, перед этим представители Freedom House осмотрели охраняемую зону. Сколько продлится встреча, собеседник агентства не спрогнозировал.
Как сообщалось, Ю.Тимошенко накануне обратилась к руководству Качановской исправительной колонии с заявлением о встрече с представителями организации Freedom House. Такое разрешение, по данным ГПтС, было предоставлено.
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