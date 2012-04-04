Тейшейра: ЕС официально не требовал участия в выборах Тимошенко и Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании медиа-клуба.

Ж.Тейшейра напомнил, что по этому вопросу был ряд обращений со стороны ведущих политиков Евросоюза. В частности, отметил он, эти политики заявляли о том, что выдающиеся лидеры оппозиции должны иметь возможность принимать участие в парламентских выборах. «Однако сегодня со стороны Европейского Союза не было выдвинуто официальное условие относительно этого вопроса», - сказал руководитель Представительства ЕС.

Посол не стал прогнозировать, какими будут последствия для Украины, если Ю.Тимошенко и Ю.Луценко не будут участвовать в выборах в ВР. «Однако этот вопрос вызывает большую обеспокоенность в Европейском Союзе и странах ЕС», - сказал он.