Тейшейра: ЕС официально не требовал участия в выборах Тимошенко и Луценко
Руководитель Представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра заявляет, что ЕС не выдвигал официального условия относительно участия Юлии Тимошенко и Юрия Луценко в выборах в ВР.
|Жозе Мануэль Пинту Тейшейра
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании медиа-клуба.
Ж.Тейшейра напомнил, что по этому вопросу был ряд обращений со стороны ведущих политиков Евросоюза. В частности, отметил он, эти политики заявляли о том, что выдающиеся лидеры оппозиции должны иметь возможность принимать участие в парламентских выборах. «Однако сегодня со стороны Европейского Союза не было выдвинуто официальное условие относительно этого вопроса», - сказал руководитель Представительства ЕС.
Посол не стал прогнозировать, какими будут последствия для Украины, если Ю.Тимошенко и Ю.Луценко не будут участвовать в выборах в ВР. «Однако этот вопрос вызывает большую обеспокоенность в Европейском Союзе и странах ЕС», - сказал он.