МИД остался без участка на Пейзажке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов на открытии заседания президиума Общественного совета Киева.

А.Попов подчеркнул, что это хороший пример, который является результатом эффективной работы общественности и городской власти по защите интересов киевлян.

«Я думаю, мы будем еще причастны к развитию этой территории как заповедной зоны. Завтра Киевсовет будет рассматривать проект решения, который мы подготовили, о предоставлении заповедного статуса указанной территории», - сказал А.Попов, обращаясь к членам президиума Общественного совета.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Высший административный суд Украины отменил решение Апелляционного админсуда о запрещении строительства на Пейзажной аллее.

Таким образом, на месте сквера и детской площадки на Пейзажной аллее было разрешено строительство многоэтажного дома по заказу МИД.

Территория Пейзажной аллеи входит в буферную зону объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – Софии Киевской.