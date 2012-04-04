Тюремщики определились, где дообследовать Луценко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, сегодня в СИЗО прибыла комиссия врачей для проведения медицинского осмотра бывшего министра и определения возможности проведения контрольного обследования состояния его здоровья за пределами пенитенциарного учреждения. Общее состояние здоровья заключенного определено как удовлетворительное.

В то же время, по просьбе Ю.Луценко, комиссией Минздрава было принято решение провести медицинское дообследование состояния его здоровья на базе Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, все рекомендации специалистов Минздрава относительно состояния здоровья Ю.Луценко выполняются, назначенное лечение он получает в полном объеме, отметили в пресс-службе ГПтС.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко с декабря 2010 года содержится в Лукьяновском СИЗО. Он длительное время голодал в знак протеста против решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.Луценко ухудшилось, в частности у него больная печень и поджелудочная железа. Врачи диагностировали у экс-министра функциональный гепатит.

Сегодня, 4 апреля, Ю.Луценко направил на имя и.о. начальника СИЗО Евгения Домбровского заявление, в котором просит о повторном диагностировании желудочного тракта, печени и поджелудочной железы и закреплении за ним юридически ответственного врача

Также экс-министр выразил возмущение «неправдивыми сообщениями» Государственной пенитенциарной службы Украины о состоянии его здоровья. Он заявил, что никакого лечения, кроме таблеток валерианы и креона, не получает.