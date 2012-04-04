Экперт прогонозирует победу оппозиции только в 1/5 округов

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение руководитель Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.«Они будут в известной мере зависимыми от власти как люди, связанные с бизнесом, но политически они будут играть свою игру и договариваться как с властью, так и с оппозицией, и просто так голосовать за ключевые вопросы для власти не будут, а лишь в обмен на что-то», - отметил эксперт.

Анализируя шансы Партии регионов в мажоритарных округах, он отметил, что она может рассчитывать на победу «приблизительно в трети округов». «Относительно оппозиции, то здесь ситуация еще сложнее. По моим оценкам, на сегодняшний день оппозиционеры всерьез могут претендовать на победу где-то в 40-45 округах», - подчеркнул В.Фесенко.

В то же время он подчеркнул, что если Конституционный Суд Украины запретит двойное баллотирование, то есть одновременно и по партийному списку, и в мажоритарном округе одному кандидату, то тогда «шансы оппозиции в мажоритарке будут еще хуже, потому что значительная часть конкурентоспособных кандидатов-мажоритарщиков просто не пойдет в округа».

Эксперт прогнозирует, что оппозиция победит в основном на Галичине, в половине округов на Волыни, и в половине округов в Киеве.