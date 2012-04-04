КИУ назвал угрозы избирательному процессу

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на пресс-конференции в Киеве он отметил, что на сегодняшний день «округа нарежутся за закрытыми дверями и это, бесспорно, вызывает большую обеспокоенность как у будущих участников избирательного процесса, так и у экспертов».

Он напомнил, что в соответствии с законодательством, до 10 апреля Центральная избирательная комиссия должна определить количество округов в каждой области, а до 30 апреля - определить непосредственно границы этих округов. А.Черненко отметил, что «есть неофициальная информация», что округа будут «нарезаться» под конкретных кандидатов.

А.Черненко отметил, что есть угроза того, что в западных и центральных регионах Украины может быть уменьшено от 5 до 7 округов, в то же время будет увеличено количество округов в восточных и южных областях.

Председатель правления КИУ отметил, что еще одной «опасностью и миной под эти выборы является представление в КСУ относительно двойного баллотирования кандидатов (речь идет о возможности кандидата одновременно баллотироваться и по партийному списку, и в мажоритарном округе – УНИАН)».

Он подчеркнул, что если решение КСУ относительно двойного баллотирования будет «в разгар кампании, то как тогда действовать дальше, этого никто не знает».