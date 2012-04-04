Для Тимошенко подготовили VIP-палату с душем, плазмой и кухней

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила первый заместитель министра здравоохранения Украины, руководитель смешанной международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко во время пребывания в ЦКБ, где журналистам продемонстрировали подготовленную для Тимошенко палату.

Специально для Ю.Тимошенко выделен отдельный блок на 9-м этаже больницы. В палате для экс-премьера стоят кровать, шкаф, стол со стулом, на стене - плазменный телевизор. Рядом с палатой находится комната для свиданий с адвокатом, в которой стоят стол и кушетка, отдельно - кухня (стол, холодильник, мойка), а также отдельно - душевая комната. В самой палате не установлены камеры для видеонаблюдения, но они есть в коридорах, поскольку в больнице действуют соответствующие правила, пояснил главный врач ЦКБ Михаил Афанасьев.

В палате установлена кнопка вызова медперсонала, а также дистанционная кнопка вызова, с помощью которой пациент может сигнализировать из любой точки нахождения.

На всех окнах в этом специальном блоке установлены решетки. Если Ю.Тимошенко согласится на лечение, то у двери в блоке будет выставлена охрана, это будут женщины из числа сотрудников Качановской колонии, проинформировал и.о. начальника управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области Евгений Бараш.

По словам М.Афанасьева, отделение ЦКБ было отремонтировано в августе 2011 года. Накануне здесь частично сделали ремонт.

Отвечая на вопрос журналистов, Р.Моисеенко отметила, что лечение Ю.Тимошенко в ЦКБ «Укрзалізниці» не начнется без согласия осужденной. Она также добавила, что немецкие врачи из клиники «Шарите» официально не обращались в Минздрав Украины с просьбой осмотреть больницу в Харькове или принимать участие в лечении Ю.Тимошенко. В случае получения от немецких врачей соответствующих документов, им будет предоставлена такая возможность, сказала первый заместитель министра.

На вопрос, могут ли врачи поправить здоровье Ю.Тимошенко до начала судебных заседаний по делу ЕЭСУ, которые должнны начаться в Харькове через две недели, М.Афанасьев сказал, что ему сложно ответить, поскольку специалисты ЦКБ еще не имели возможности осмотреть Ю.Тимошенко. По его словам, в ходе лечения пациенты клиники иногда чувствуют улучшение здоровья уже через 3-5 дней, но каждый случай индивидуален. При этом одним из важных моментов главный врач назвал проведение курса лечебной физкультуры.