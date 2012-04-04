Директор Freedom House не обмолвился и словом после встречи с Януковичем

13:28, 04 апреля 2012
Политика
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Исполнительный директор правозащитной организации Freedom House Дэвид Креймер отказался общаться с представителями СМИ после встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Дэвид Креймер, фото freedomhouse.org

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшняя встреча В.Януковича и Д.Креймера в Администрации Президента длилась 1,5 часа.

С украинской стороны на встрече также присутствовали советник Президента Анна Герман, советник Президента Елена Лукаш и пресс-секретарь Президента Дария Чепак.

Журналисты были допущены лишь на протокольную фото- и видеосъемку.

 

 

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