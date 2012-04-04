Тейшейра остудил пыл украинской власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании медиа-клуба заявил посол, руководитель Представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

По его словам, перед тем, как Соглашение об ассоциации будет ратифицировано, оно должно быть подписано. «Пока оно не подписано. И это касается временного вступления в силу определенных частей этого соглашения. Без подписания не может состояться ратификация», - добавил он. При этом Ж.Тейшейра заметил, что перед этим должно быть принято политическое решение странами Евросоюза и дано согласие на подписание этого документа. «И только после этого может речь идти о последующей ратификации, включая временное вступление в силу определенных частей этого соглашения, которые к тому же должны пройти оценку с правовой точки зрения, особенно с точки зрения Лиссабонского соглашения», - добавил Ж.Тейшейра.

Посол отметил, что техническая часть работы над Соглашением об ассоциации была практически завершена, однако остается еще дополнительная техническая работа по всеобъемлющей зоне свободной торговли. Ж.Тейшейра допустил, что эта работа может занять несколько месяцев.

В то же время он добавил, что все будет зависеть от решения, которое примут страны ЕС, и насколько оно будет единодушным. «Однако, если нынешняя ситуация в Украине будет сохраняться, то в странах Евросоюза и Европарламенте есть много лидеров, у которых уже сегодня возникает обеспокоенность относительно продолжения этого процесса», - сказал руководитель Представительства Евросоюза в Украине.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС 30 марта 2012 года парафировали Соглашение об ассоциации, заключительные положения которого удалось согласовать в конце прошлого года после почти 5 лет переговоров.

Соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли, может вступить в силу лишь после подписания и ратификации парламентами всех государств Евросоюза, Верховной Радой Украины и Европейским парламентом.

В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины считают, что часть Соглашения об ассоциации с ЕС может быть применена еще до ратификации всего документа.

Как сообщил на пресс-конференции 2 апреля заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин, «действительно, после подписания соглашения мы можем временно применить это соглашение до момента ратификации, поскольку ратификация национальными парламентами является очень длительным процессом, который может продолжаться несколько лет».

Он отметил, что после подписания соглашения будет принято решение, какая именно часть соглашения будет временно применяться.

«Я могу представить себе, что это будет и зона свободной торговли, и, возможно, другая часть соглашения, поскольку очень многие обязательства, которые берет на себя как Украина, так и ЕС, должны быть осуществлены для того, чтобы соглашение успешно работало», - сказал П.Климкин. При этом он добавил, что необходимо создать предпосылки, которые заключаются в необходимости обеспечения эффективного процесса гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС, что являются условием свободного доступа Украины к рынку ЕС.

В то же время он отметил, что вопрос о возможности временного применения части соглашения необходимо адресовать ЕС.

П.Климкин напомнил, что до вступления в силу Лиссабонского договора ЕС имел возможность временно применять часть соглашения, которая касалась компетентности ЕС как сообщества, то есть часть относительно зоны свободной торговли.

«Теперь, после Лиссабонского договора, ЕС может принять такое решение, и принимает его Совет ЕС относительно временной имплементации других частей соглашения. Какое решение будет принято Советом ЕС – это вопрос к Европейскому Союзу», - сказал П.Климкин.

Он также отметил, что формально соглашение вступает в силу только после ратификации ее всеми национальными парламентами стран ЕС. По словам П.Климкина, практика свидетельствует о том, что вступление в силу соглашения может длиться несколько лет.