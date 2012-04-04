К Пасхе 370 тысяч киевлян получат материальную помощь

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

Так, согласно документу, по 500 грн одноразовой помощи получат члены семей погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане .

По 300 грн помощи получат малообеспеченные и многодетные семьи, опекуны или попечители в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» и получатели пенсионных выплат в связи с потерей кормильца на детей-сирот.

Материальную помощь в размере 200 грн выплатят инвалидам с детства и детям с инвалидностью, малообеспеченным, которые проживают вместе с инвалидами І и ІІ группы или в результате психического расстройства, а также инвалидам І группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает 1200 грн. Такого же размера помощь городская власть выплатит получателям государственной помощи на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Лица с инвалидностью ІІ группы, неработающие инвалиды ІІІ группы и неработающие пенсионеры, размер пенсионных выплат, которые не превышают 900 и 1200,00 грн., получат по 100 грн материальной помощи. Такую же сумму выплатят матерям на ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, которые получают государственную помощь, и одиноким матерям, лицам, которые получают компенсации за предоставление социальных услуг и которые ухаживают за инвалидами І группы или престарелыми, достигшими 80-летнего возраста. Также материальную помощь в размере 100 грн получат родители, которые усыновили ребенка.

Распоряжениям предусмотрено выплатить материальную помощь лицам, которые по уважительным причинам не получили ее в 2011 году, в соответствии с распоряжением КГГА от 24.10.2011 № 1941 «О предоставлении одноразовой адресной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и жертвам нацистских преследований города Киева по случаю празднования 67-й годовщины освобождения Украины и 68-й годовщины освобождения столицы Украины от фашистских захватчиков».

Получение адресной помощи будет осуществляться в порядке выплаты пенсий и денежной помощи при согласии пенсионеров и получателей через их текущие банковские счета, а также в почтовых отделениях.

Адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена по независящим от получателя причинам, в случае его смерти будет выплачиваться членам семьи умершего в соответствующем порядке. Согласно документу, получателю помощи, который одновременно относится к нескольким категориям, будет предоставляться одна выплата в большем размере.