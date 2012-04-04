Власти Северодонецка довели людей до голодовки

Как сообщила УНИАН представитель инициативной группы жителей Светлана Пульная, в настоящий момент все они находятся на площади перед зданием городского совета.

«Мы установили свою палатку, в ней будут дежурить каждый день люди. Также были вынуждены прибегнуть к помощи представителей оппозиционных партий, потому что местная власть нас не слышит», - сказала С.Пульная.

По ее словам, в общежитии на данный момент проживают 18 человек, среди которых есть пенсионеры (самому старшему 80 лет) и несовершеннолетний ребенок.

«Люди готовы на решительные действия, потому что их выселяют просто на улицу. Если на этой неделе до пятницы власть не обратит на нас внимание, 15 человек готовы объявить бессрочную голодовку», - сказала С.Пульная.

По словам депутата городского совета Сергея Самарского, здание общежития ранее находилось на балансе местного отделения Фонда госимущества, но в настоящий момент оно передано в коммунальную собственность Северодонецка. И в него снова хотят заселить уже других людей, жителей города, которые давно стоят в очереди на жилье.

«Если следовать строго закону, то из общежития 18 человек нужно выселять, потому что у них нет ни договора на постоянное проживание, ни прописки. Но с другой стороны, эти люди прожили там более шести лет, идти им некуда. Если их выселят, то они просто останутся на улице. Поэтому сегодня они вышли на акцию протеста, и я, как депутат, их в этом поддерживаю», - сказал С.Самарский.

По его словам, вопрос с выселением жителей общежития неоднократно поднимался на заседаниях горсовета, однако результата положительного нет.

«На сессии, которая состоялась 29 марта, я снова поднял эту тему в депутатском запросе. В нем предлагалось продлить проживание в общежитии жителей еще на месяц, а за это время подыскать им альтернативное жилье. Сессия горсовета не поддержала это предложение», - отметил С.Самарский.

Пресс-секретарь Северодонецкого городского совета Юлия Суховеева в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН пообещала подготовить официальный комментарий по этой теме.