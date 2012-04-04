Сторонники Тимошенко под колонией ждут представителей Freedom House

Как передает корреспондент УНИАН, около 60 активистов держат государственные флаги, символику БЮТ, портреты с изображением Ю.Тимошенко, а также транспаранты с надписями: «Нет политическим репрессиям!», «Руки прочь от Тимошенко!», «Руки прочь от Авакова!».

Участники акции скандируют: «Юле свободу – банду долой!», «Оккупантов – долой!» («Юлі волі – банду геть!», «Окупантів – геть!»).

По словам одного из организаторов акции Анатолия Бабичева, участники акции намерены перед Качановской колонией встретить представителей международной неправительственной организации Freedom House, которые сегодня находятся в Харькове, и обратить их внимание на нарушение демократических свобод и прав человека в Украине.

Кроме того, участники акции начали сбор подписей в поддержку гражданских прав экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова, объявленного в международный розыск в связи с возбуждением уголовного дела о незаконном изменении целевого назначения земельных участков под Харьковом.

По словам А.Бабичева, подписные листы будут направлены в Администрацию Президента Украины, в Генеральную прокуратуру Украины и все международные правозащитные организации.