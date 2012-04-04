Янукович встречается с исполнительным директором Freedom House

11:42, 04 апреля 2012
Политика
1258

Президент Украины Виктор Янукович проводит встречу с исполнительным директором международной правозащитной организации Freedom House Девидом Креймером.

Виктор Янукович

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны на встрече также присутствует советник Президента Анна Герман, советник Президента Елена Лукаш и пресс-секретарь Президента Дария Чепак.

Журналисты были допущены только на протокольную фото- и видеосъемку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter