Турчинов расскажет, кто вынудил «врать» Щербаня-младшего
11:06, 04 апреля 2012Политика
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Александр Турчинов сегодня проведет пресс-конференцию на тему: «Кто и почему вынудил сына Евгения Щербаня врать?»
Александр Турчинов
Сегодня, 4 апреля, в 14.30 состоится пресс-конференция первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра Турчинова на тему: «Кто и почему заставил сына Евгения Щербаня врать?».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», пресс-конференция состоится по адресу: ул. Туровская, 13.
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