Турчинов расскажет, кто вынудил «врать» Щербаня-младшего

Сегодня, 4 апреля, в 14.30 состоится пресс-конференция первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра Турчинова на тему: «Кто и почему заставил сына Евгения Щербаня врать?».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», пресс-конференция состоится по адресу: ул. Туровская, 13.

Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 067-230-17-05, 527-70-84.