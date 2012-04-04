Попов конкретизировал планы относительно детсадов

"Один ребенок – одно место в дошкольном учебном заведении". Такая норма содержится в проекте Столичного стандарта образования, который после доработки поступил на обсуждение в учебные заведения Киева.

Как сообщалось, в понедельник, 2 апреля, в Киеве стартовал заключительный этап обсуждения проекта Столичного стандарта образования. В ходе предварительного обсуждения в педагогических коллективах, которое проходило осенью 2011 года, городская власть получила множество предложений и уточнений, вошедших в доработанный вариант проекта.

Объясняя необходимость дополнительного обсуждения проекта, глава КГГА Александр Попов отметил, что считает «коллективный труд более эффективным», пишет Главком. «Предложенный проект был изучен педагогами-практиками, учеными, экспертами и получил высокие оценки. Но я все же считаю, что коллективная доработка пойдет ему только на пользу. Никто не знает так проблемы отрасли, как педагоги-практики, родители, школьники. Чем больше киевлян объединят свои усилия в работе над Стандартом образования, тем будет лучше», – сказал Попов.

Столичный стандарт образования разрабатывается не как альтернатива, а как дополнение к государственному стандарту образования, и касается только тех аспектов работы образовательных учреждений Киева, которые не регламентируются госстандартом. «Чтобы вывести Киев в лидеры среди европейских столиц, нам необходимо поднять уровень воспитания и образования в учебно-воспитательных заведениях города, от детских садов до старшей школы. Для этого, прежде всего, необходимо определить стандарты подготовки. Мы должны сформировать Столичный стандарт образования, который станет образцом для всей страны», – объяснял цель создания документа Попов.

Напомним, в 2011 году в Киеве построено и реконструировано 18 детских садов, что является рекордом столицы за все годы независимости Украины. В целом за счет строительства, реконструкции и восстановления детсадов, за счет создания новых групп в дошкольных учреждениях в 2011-м город получил в детских садах 4220 дополнительных мест. В 2012 году в киевских детсадах появится еще 3735 дополнительных мест.