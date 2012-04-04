Томенко пугают масштабы разрушений от застройки Карпат мини-ГЭСами

Поддерживая общественное экологическое движение в защиту украинских Карпат, заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко обратился к премьер-министру Николаю Азарову с просьбой прояснить позицию Кабинета министров в вопросе сооружения широкой сети малых ГЭС на карпатских реках, и указать мероприятия, которые осуществляются правительством для минимизации разрушительного влияния от сооружения и деятельности малых ГЭС на окружающее среду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

Политик, в частности, отметил, что «планы строительства малых гидроэлектростанций в Карпатах пугают своими масштабами». Он объяснил, что, например, в Закарпатской области, во исполнение Программы комплексного использования водных ресурсов Закарпатской области планируется построить 330 малых ГЭС, в Ивано-Франковской, по разным данным, - до 150 мини-ГЭС, до двух десятков запланировано во Львовской и Черновицкой областях.

По убеждению заместителя председателя парламента, добрые намерения законодателя при установлении «зеленого» тарифа производителям возобновляемой электроэнергии в украинских реалиях обернулись лишь экономическим стимулом, в то время как охраной окружающей среды откровенно пренебрегают.

Он напомнил, что, по словам специалистов и экологов, строительство такого количества малых ГЭС будет означать фактическую смерть большинства карпатских рек, уничтожение сплавного туризма и, в целом, разрушение экологической и туристической привлекательности Карпат. Н.Томенко отметил, что «разрушительные результаты деятельности введенных в эксплуатацию нескольких малых ГЭС можно проследить уже сегодня». Так, например, на реке Белый Черемош, невзирая на заверения инвесторов при проектировании, что ГЭС будет забирать не больше 20% речного стока, в трубу забрана вся вода полностью, в русле остались лишь камни, а водопад Гук, который был на реке на этом участке, пересох.

Н.Томенко сообщил, что на основании его обращения правительство дало поручение профильным министерства и руководителям Закарпатской и Ивано-Франковской ОГА разъяснить реальное состояние дел с реализацией программы комплексного использования водных ресурсов Карпатского региона.

Подытоживая, Н.Томенко отметил, что «такие масштабные проекты, которые, без сомнения, будут иметь влияние на весь край, должны реализовываться лишь при условии согласования их с общественностью и специалистами». Он также сообщил, что по получении ответа Кабинета министров планируется провести экспертное и общественное обсуждение этого вопроса в парламенте.