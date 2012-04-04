Врач СИЗО: Луценко делают инъекции по желанию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге в Киевском СИЗО исполняющая обязанности начальника медико-санитарной части Киевского СИЗО Валентина Смачко.

По ее словам, в последний раз медкомиссия осматривала Ю.Луценко 30 марта, в ближайшее время снова будет создана комиссия врачей, которые решат, нужно ли провести дополнительные обследования экс-министра и лечить его за пределами СИЗО.

В.Смачко отметила, что в данное время Ю.Луценко в СИЗО лечат таблетками, и по желанию ему делают инъекции. «Он постоянно находится под надзором врачей», - отметила она.

Также В.Смачко сообщила, что в настоящее время еще не известно, в какое медицинское заведение могут отвезти экс-министра.

Кроме того, она отметила, что Ю.Луценко без промедления получает необходимые препараты. «Лекарства поступают от родственников, и в этот же день передаются (Ю.Луценко – УНИАН)», - сказала В.Смачко.

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Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко с декабря 2010 года содержится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительную голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в который раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.Луценко ухудшилось, в частности, у него больная печень и поджелудочная железа. Врачи диагностировали у экс-министра функциональный гепатит.