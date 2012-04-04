Януковичу готовят список кандидатов для Кравчука

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявила советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации АПУ Марина Ставнийчук.

Она напомнила, что во исполнение Указа Президента «Вопросы формирования и организации деятельности Конституционной Ассамблеи» завершается процесс внесения предложений относительно персонального состава Конституционной ассамблеи.

«По состоянию на 3 апреля, поступили предложения от 43 субъектов относительно 58 кандидатур», - сказала советник Президента, добавив, что полностью свои квоты использовали Национальная академия наук Украины, национальные отраслевые академии и академические научные учреждения, научные учреждения и высшие учебные заведения.

Профильные общественные организации и независимые экспертно-аналитические центры также активно воспользовались предложенной возможностью внести кандидатуры в персональный состав Конституционной Ассамблеи. В частности, свои кадровые предложения Президенту внесли Ассоциация народных депутатов Украины, всеукраинские ассоциации органов местного самоуправления, Украинская ассоциация районных и областных советов, Ассоциация судей, Ассоциация судей Конституционного Суда, Союз адвокатов, Союз юристов, Центр политико-правовых реформ. Ожидается, что в ближайшее время предложения поступят также от Конфедерации свободных профсоюзов Украины, Общественного консорциума избирательных инициатив.

В то же время, добавила М.Ставнийчук, парламентские фракции «БЮТ – Батьківщина», НУ-НС, а также партии «Фронт Змін», «Сильная Украина», «Свобода», «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко» не подали кандидатуры. В то же время, своих представителей в Конституционную Ассамблею делегировали парламентские фракции Партии регионов, КПУ, Народной Партии, группы «Реформы ради будущего». Также кандидатуры внесли Социалистическая партия Украины и партия «Единый Центр».

Теперь в возглавляемой Леонидом Кравчуком научно-экспертной группе по подготовке Конституционной ассамблеи проходит процесс наработки предложений относительно 34 кандидатур. М.Ставнийчук добавила, что на следующей неделе научно-экспертная группа планирует провести заседание и внести Президенту соответствующие предложения относительно персонального состава Конституционной Ассамблеи.

М.Ставнийчук также заметила, что продолжается работа над подготовкой Положения о Конституционной Ассамблее, а также наработкой проекта Регламента Ассамблеи.

«Президент заинтересован в объективном, открытом и коллегиальном рассмотрении кандидатур в будущий состав Конституционной Ассамблеи, поскольку именно демократический порядок ее формирования должен обеспечить публичный и профессиональный диалог и обмен мнениями в ходе наработки предложений относительно обновления Конституции Украины», - отметила советник Президента.