Партии-участницы КСД согласовали мажоритарщиков в Луганской области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной организации партии "ВО "Батькивщина".

По словам председателя Луганской облорганизации партии "ВО "Батьківщина" Ирины Веригиной, сегодняшний день стал знаковым для оппозиции Луганской области. "На Комитете сопротивления диктатуре представители «Батьківщини», «Фронта Змін», «Свободы», Украинской народной партии в процессе переговоров пришли к договоренности выдвигать на каждом мажоритарном округе Луганской области единого кандидата", - отметила И.Веригина.

Она также подчеркнула, что кандидатов будут определять на основе электоральных предпочтений в каждом районе и городе области. "Мы планируем провести социологическое исследование на Луганщине и тем самым определить список будущих мажоритарщиков от оппозиции. Также каждого кандидата ждет существенная внутрипартийная проверка - персональную ответственность за каждого будут нести руководители областных организаций партий. Оппозиционные кандидаты будут исключительно партийцами с большим опытом работы. Тем самым мы хотим исключить возможность появления новых «тушек». Победу на предстоящих парламентских выборах будут обеспечивать совместные действия всех оппозиционных сил, которые вошли в КСД", - заявила И.Веригина.

В Комитет сопротивления диктатуре в Луганской области входят партии ВО «Батьківщина», «Фронт Змін», партия «Реформы и порядок», Украинская народная партия, ВО «Свобода», Народный Рух Украины, партии «За Украину!», «Наша Украина», Европейская партия Украины, «Народная Самооборона», а также Объединение свободных профсоюзов Луганской области и другие представители общественных организаций.