Томенко переживает, что болельщикам запретят ходить в футболках Аdidas

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

Как говорится в сообщении, Н.Томенко акцентировал, что во внесенном депутатом от Партии регионов законопроекте об обеспечении общественного порядка и безопасности до, во время и после проведения футбольных матчей, предлагается запретить болельщикам скандировать лозунги «ксенофобского, расистского, антисемитского, дискриминационного характера», демонстрировать «плакать, баннеры, флаги, штандарты», «задевающие честь и достоинство», а также вносить на территорию стадиона и использовать во время спортивных соревнований пиротехнические средства.

В то же время, Н.Томенко обратил внимание на то, что употребленные в законопроекте термины «ксенофобия», «антисемитизм», «расизм» и «дискриминация» должны иметь четкое законодательное определение, иначе при применении на практике положения закона могут интерпретироваться произвольно, что приведет к нарушениям прав граждан.

Он напомнил, что согласно статье 10 Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основополагающих свобод право на свободу выражения мнений может ограничиваться законом лишь в четко определенных случаях, а именно: в интересах национальной безопасности, территориальной целостности, общественной безопасности, для охраны порядка, предотвращения преступлений, здравоохранения, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения конфиденциальной информации, поддержки авторитета и непредвзятости суда или морали. К признанным международным законодательством и законодательством Украины правонарушениям относятся: расовая дискриминация, апартеид, геноцид, голодомор, холокост, депортации, политические репрессии, разжигание ненависти. И за соответствующие умышленные действия статьей 161 действующего Уголовного кодекса Украины уже установлена уголовная ответственность. Деяния же, за которые упомянутым законопроектом предлагается установить административную ответственность, в большинстве своем являются формами реализации права на свободу мнения и слова, которые не представляют общественной опасности, достаточной для признания их правонарушениями.

Н.Томенко подчеркнул, что в случае принятия этого проекта закона «запрету будут подлежать в первую очередь скандирование, плакаты или флаги, которые не понравятся высоким чиновникам, а пределы чиновнической фантазии представить трудно».

«Так же, как трудно представить праздник футбола без ярких флагов, громких скандирований, лозунгов и тому подобное», - добавил он.

Весьма сомнительными, по мнению заместителя председателя ВР, представляются и определенные положения внесенного Кабинетом министров Украины законопроекта «О правах интеллектуальной собственности и репутации Объединения европейских футбольных ассоциаций». В нем, в частности, предлагается запретить болельщикам «иметь или использовать любые рекламные и/или коммерческие материалы, в том числе документы, открытки, бейджики, вывески, транспаранты и головные уборы», а персоналу служб безопасности предоставляется право не допускать на стадион или выводить из стадиона лиц, имеющих такие материалы. Н.Томенко заметил, что «по этой норме сотрудники служб безопасности могут запретить входить на стадион в бейсболке с эмблемой любой фирмы, или, например, в футболке «Аdidas».

По мнению заместителя председателя Верховной Рады, законодательные инициативы власти, направленные на увеличение ограничительных средств и на формальное выполнение требований УЕФА, абсолютно игнорируют интересы главных участников футбольного праздника – болельщиков.

Подытоживая, Н.Томенко заверил, что во время рассмотрения парламентом вышеупомянутых законодательных инициатив оппозицией будет сделано все для недопущения принятия дискриминационных относительно болельщиков положений.