В Хмельницкой области появились два миллионера

В Хмельницкой области по итогам прошедшего года появились два миллионера – это жители Каменец-Подольского и Городецкого районов. Их финансовые активы превысили, соответственно, 1 млн. грн. и 4,5 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Хмельницкой области.

По данным налоговиков, наибольшие прибыли декларируют те, кто в 2011 году получил доход в виде наследства – 756 декларации на сумму 30 млн. грн., от предоставления в аренду недвижимости и земельных участков – 490 деклараций на более чем 1,5 млн. грн. и от продажи движимого имущества – 222 декларации почти на 19 млн. грн.

Также в налоговые органы региона уже поступили 1853 декларации от граждан, которые решили воспользоваться правом на получение налоговой скидки. Больше всего заявок на компенсацию части собственных расходов из бюджета, в частности 1767, получено от тех граждан, которые в течение прошлого года оплатили стоимость образовательных услуг, более 40 граждан решили получить возмещение из бюджета процентов, оплаченных по договорам ипотечного кредитования на покупку доступного жилья.

По итогам декларационных расчетов, в 2012 году казна дополнительно получит более 4 млн. грн. налога на доходы физических лиц. К возврату в виде налоговой скидки жителям области начислено более 400 тысяч гривен.

В целом, в рамках декларационной кампании в области отчиталось более 5 тысяч граждан.