Азаров - украинцам: Не нервничайте и успокойтесь

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

«Наверное, неудобно сидеть на пороховой бочке. Я вам советую слезть и отбежать подальше. Но если говорить серьезно, никаких пороховых бочек у нас не предвидится. Уже два года нас пугают пороховыми бочками. За это время можно было бы и успокоится. Поэтому не нервничайте и успокойтесь», - сказал Н.Азаров.