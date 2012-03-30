Азаров - украинцам: Не нервничайте и успокойтесь

21:54, 30 марта 2012
Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров уверяет, что угрозы стабильности Украины нет.

Микола Азаров

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

«Наверное, неудобно сидеть на пороховой бочке. Я вам советую слезть и отбежать подальше. Но если говорить серьезно, никаких пороховых бочек у нас не предвидится. Уже два года нас пугают пороховыми бочками. За это время можно было бы и успокоится. Поэтому не нервничайте и успокойтесь», - сказал Н.Азаров.

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