Лавринович нашел в Украине еще одну беду – юристов
19:16, 30 марта 2012Политика
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Министр юстиции Украины Александр Лавринович заявляет, что в Украине не хватает настоящих юристов.
Александр Лавринович
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Полтаве.
По словам министра, вузы Украины выпускают «наибольшее количество юристов на количество населения», однако стоит вопрос квалификации этих специалистов.
«Мне трудно представить, как профессию специалиста по машиностроению можно получить в институте культуры. А у нас сегодня юристов готовят в институте культуры, институте физкультуры, политехническом. Кроме того, есть своеобразные юридические учебные заведения, которые создаются как бизнес. Человек там просто покупает документ и пользуется тем, что он настоящий, но юрист он не настоящий», - сказал А.Лавринович.
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