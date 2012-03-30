Лавринович нашел в Украине еще одну беду – юристов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Полтаве.

По словам министра, вузы Украины выпускают «наибольшее количество юристов на количество населения», однако стоит вопрос квалификации этих специалистов.

«Мне трудно представить, как профессию специалиста по машиностроению можно получить в институте культуры. А у нас сегодня юристов готовят в институте культуры, институте физкультуры, политехническом. Кроме того, есть своеобразные юридические учебные заведения, которые создаются как бизнес. Человек там просто покупает документ и пользуется тем, что он настоящий, но юрист он не настоящий», - сказал А.Лавринович.