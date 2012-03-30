Янукович назначил первого заместителя главы Госспецсвязи

Президент Украины назначил Александра Цуркана первым заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, освободив от этой должности Сергея Фесенко.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства. Кроме того, В.Янукович подписал указ о назначении Николая Карпенко заместителем председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины. Другим указом глава государства освободил Викторию Жесан от должности члена Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины - директора инспекционного департамента. Также освобожден от должности член Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины - директор департамента регистрации, лицензирования и разрешительных процедур Александр Калинин.

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