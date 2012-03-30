Литвин утверждает, что уже «переболел должностями»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявляет, что уже переболел должностями.

Отвечая в Facebook на вопрос: “Чем вы займетесь, если вдруг не попадете в Раду?”, В.Литвин отметил: “Почему вы думаете, что на Раде сошелся клином свет? И что я непременно хочу быть в Раде? У меня есть не менее привлекательные занятия - читать лекции, заниматься наукой, работать с аспирантами”.

В.Литвин сказал: “Я уже переболел должностями. Главное – жить”.