Литвин утверждает, что уже «переболел должностями»
17:18, 30 марта 2012Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что у него есть не менее привлекательные занятия.
Владимир Литвин
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявляет, что уже переболел должностями.
Отвечая в Facebook на вопрос: “Чем вы займетесь, если вдруг не попадете в Раду?”, В.Литвин отметил: “Почему вы думаете, что на Раде сошелся клином свет? И что я непременно хочу быть в Раде? У меня есть не менее привлекательные занятия - читать лекции, заниматься наукой, работать с аспирантами”.
В.Литвин сказал: “Я уже переболел должностями. Главное – жить”.
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