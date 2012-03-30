Черновецкий выиграл суд у Кличко

Как сообщается на официальном сайте Киевской городской государственной администрации, 29 марта 2012 года в Киевском апелляционном административном суде состоялось очередное заседание по иску В.Кличко к Киевскому городскому голове о признании противоправной бездеятельность.

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования Киевского городского головы и отменил постановление Печерского районного суда города Киева, приняв новое постановление, которым в удовлетворении иска В.Кличко отказано полностью.

«По моему мнению, это закономерный результат рассмотрения дела. Считаю, что иск моих оппонентов – не более чем политический пиар накануне избирательной кампании», – прокомментировал Л.Черновецкий.

Как сообщалось, 25 мая Печерский районный суд Киева удовлетворил иск председателя фракции «УДАР» в Киевсовете В.Кличко к Киевскому городскому голове Л.Черновецкому, признав факт систематического нарушения действующего законодательства со стороны мэра столицы.

Тогда заместитель председателя фракции «УДАР» в Киевсовете Наталия Новак отметила, что во фракции считают, что в соответствии с действующим законодательством, данное решение суда является законным основанием для назначения и проведения в столице внеочередных выборов Киевского городского головы.

«Да, суд признал противоправной деятельность мэра Киева относительно непроведения личного приема граждан и депутатов. Это - лишь один из фактов системного бездействия городского головы Леонида Черновецкого, который уже на протяжении длительного времени не исполняет свои конституционные обязанности и не руководит городом», – скала Н.Новак.

Обращение фракции «УДАР» в суд было сделано в феврале 2011 г. после того, как 17 февраля представители политсилы вместе с журналистами в очередной раз не застали мэра на рабочем месте.