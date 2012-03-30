УДАР: Парафирование Соглашения об ассоциации - жест доброй воли от ЕС
У Кличко считают, что сегодняшнее событие, несмотря на его технический характер, является важной победой всех проевропейских политических сил.
Парафирование Соглашения об ассоциации «можно рассматривать как жест доброй воли со стороны ЕС по отношению к украинскому народу, который не должен быть заложником действий авторитарной власти». Об этом говорится в заявлении партии «УДАР», переданном УНИАН.
В «УДАРе» считают, что парафирование Соглашения об ассоциации стало возможным в том числе и благодаря консолидированной позиции украинской оппозиции и гражданского общества в вопросе евроинтеграции. В заявлении партии говорится о том, что «УДАР» и ее лидер Виталий Кличко использовали все свои возможности, чтобы донести к европейским политикам и партнерам Украины позицию о необходимости как можно быстрее парафировать текст Соглашения. Поэтому сегодняшнее событие, несмотря на его технический характер, является важной победой всех проевропейских политических сил.
«Парафирование документа, над которым с 2007 года работали десятки украинских и европейских экспертов и дипломатов, можно рассматривать как жест доброй воли со стороны ЕС по отношению к украинскому народу, который не должен быть заложником действий авторитарной власти», – считают в партии «УДАР».
«Сегодня, когда действия украинской власти ставят под угрозу евроинтеграционные устремления нашей страны и отдаляют стратегическую цель полноценной интеграции в ЕС, оппозиция и гражданское общество должны сплотиться вокруг европейских ценностей, жестко и принципиально отстаивать европейские демократические принципы, приложить максимальные усилия для изменения ситуации в Украине к лучшему», – сказано в заявлении.
В партии «УДАР» отмечают, что сегодня именно от Киева зависит, когда будет подписано и парафировано Соглашение: «Убеждены, что залог быстрого подписания документа – это честные демократические выборы, уважение к правам человека, освобождение из-за решетки оппозиционных политиков, отказ от избирательного правосудия».
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 марта, в Брюсселе состоится первый этап парафирования Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.