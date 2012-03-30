УДАР: Парафирование Соглашения об ассоциации - жест доброй воли от ЕС

Парафирование Соглашения об ассоциации «можно рассматривать как жест доброй воли со стороны ЕС по отношению к украинскому народу, который не должен быть заложником действий авторитарной власти». Об этом говорится в заявлении партии «УДАР», переданном УНИАН.

В «УДАРе» считают, что парафирование Соглашения об ассоциации стало возможным в том числе и благодаря консолидированной позиции украинской оппозиции и гражданского общества в вопросе евроинтеграции. В заявлении партии говорится о том, что «УДАР» и ее лидер Виталий Кличко использовали все свои возможности, чтобы донести к европейским политикам и партнерам Украины позицию о необходимости как можно быстрее парафировать текст Соглашения. Поэтому сегодняшнее событие, несмотря на его технический характер, является важной победой всех проевропейских политических сил.

«Парафирование документа, над которым с 2007 года работали десятки украинских и европейских экспертов и дипломатов, можно рассматривать как жест доброй воли со стороны ЕС по отношению к украинскому народу, который не должен быть заложником действий авторитарной власти», – считают в партии «УДАР».

«Сегодня, когда действия украинской власти ставят под угрозу евроинтеграционные устремления нашей страны и отдаляют стратегическую цель полноценной интеграции в ЕС, оппозиция и гражданское общество должны сплотиться вокруг европейских ценностей, жестко и принципиально отстаивать европейские демократические принципы, приложить максимальные усилия для изменения ситуации в Украине к лучшему», – сказано в заявлении.

В партии «УДАР» отмечают, что сегодня именно от Киева зависит, когда будет подписано и парафировано Соглашение: «Убеждены, что залог быстрого подписания документа – это честные демократические выборы, уважение к правам человека, освобождение из-за решетки оппозиционных политиков, отказ от избирательного правосудия».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 марта, в Брюсселе состоится первый этап парафирования Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.