Медведчук считает, что Тимошенко сидит незаслуженно

Об этом В.Медведчук заявил в интервью газете "КоммерсантЪ-Украина"(№ 53 от 30 марта).

"То, что связано с Юлией Владимировной Тимошенко, я знаю не только по документам, с которыми я, естественно, не знакомился. Я знаком с обстоятельствами, которые сегодня квалифицируются как "состав преступления", и с действиями, за которые она осуждена. Я считаю, что обвинение, которое ей выдвинуто, является несостоятельным, и Тимошенко незаслуженно отбывает наказание в местах лишения свободы. И как лидер оппозиции, и как женщина, и как человек", - сказал В.Медведчук.

Он сообщил, что общался с Ю.Тимошенко до ее ареста. "Наша встреча не была связана с какими-либо проектами после избирательной кампании, после выборов. При том, что по большинству стратегических вопросов наши с ней позиции не совпадают, у нас просто сложились нормальные отношения, вот и все", - отметил В.Медведчук.