Тимошенко из-за решетки призывает ЕС парафировать соглашение об ассоциации

Об этом идет речь в заявлении Ю.Тимошенко о поддержке парафирования Соглашения об ассоциации Украина – ЕС, переданной УНИАН пресс-службой партии «Батьківщина».

«Ранее я уже высказывалась в поддержку подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, несмотря на свертывание Януковичем демократических свобод в Украине и политические преследования оппозиции.

Но и сегодня, находясь за решеткой и отдавая себе отчет в том, что власть Януковича не имеет никакого отношения ни к Европе, ни к демократии, я все таки прошу Европейский Союз парафировать Соглашение. Такой шаг с вашей стороны станет серьезным и действенным барьером на пути сползания страны в бездну постсоветского тоталитаризма», - отметила Ю.Тимошенко.

Она убеждена, что для Украины подписание этого документа станет действительно историческим прорывом к европейской мечте, это обозначит утверждение и защиту независимости, это даст надежду и свободу на достойную жизнь 47 миллионов украинцам.

«Срыв подписания Соглашения будет означать провал европейских стремлений Украины. Это может стать трагедией, которая затмит будущее Украины на долгие годы», - отметила Ю.Тимошенко.

По ее мнению, «украинская власть, прикрываясь европейской риторикой, как раз и надеется на то, что Соглашение не будет подписано, чтобы потом сказать: Европа нас не хочет, потому и мы не хотим ее». «Но это позиция власти, это позиция нескольких людей, которые очень временно представляют наше государство в мире. У миллионов украинцев совсем другие взгляды: мы - часть Европы, и только там наша судьба, наш путь, наше место», - подчеркнула екс-премьер.

Она напомнила, что в прошлом году европейцы не подписали с Украиной Соглашение об ассоциации и даже не парафировали его, вместо этого публично заявили, что переговоры об ассоциации завершены, «тем самым оставив Януковичу возможности для изменения ситуации». «Но действующий глава государства не воспользовался даже этим шансом. Начиная с декабря 2011 года, высшее политическое руководство Украины фактически находится в изоляции и известные европейские политики избегают встреч с Президентом Украины», - заявила Ю.Тимошенко.

Она призвала представителей институций ЕС парафировать Соглашение об ассоциации с Украиной. «Я прошу вас предпринять шаг навстречу Украине, пусть даже не сегодняшней, а завтрашней Украине, Украине демократической, в становлении которой у меня ни на минуту нет сомнения. Я не прошу уступок, я прошу партнерства. Я бы даже сказала, что мы будем вместе идти к общей цели. Шаг за шагом. С вашей стороны - это шаг доброй воли, поддержка лучших надежд украинского народа на европейское будущее, а с нашего - это шаг действий, тех действий, которые непременно приведут к устранению законным путем действующей неевропейской, нецивилизованной власти, которая не имеет никакого отношения не только к общим принципам демократии и свободы, но и к самому продвижению и развитию Украины. Возможно, вы, парафируя соглашение, немного опередите историю и течение времени, но мы, очистив нашу страну, непременно догоним вас и выполним свои обязательства», - отметила Ю.Тимошенко.

Она убеждена, что после парафирования Соглашения наступит момент истины. «Украинское общество увидит, что Украина может потерять, если Янукович и его правительство будут попирать и в дальнейшем права человека и верховенство права, если они не удовлетворят политические условия, необходимые для подписания и ратификации Соглашения», - считает екс-премьер.

Она также поблагодарила всех европейских политиков за поддержку. По словам Ю.Тимошенко, эта поддержку для нее очень важна и помогает жить и бороться за лучше европейское будущее для Украины.

Как сообщал УНИАН, завтра, 30 марта, в Брюсселе состоится первый этап парафирования Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.