Завтра пройдет первый этап парафирования соглашения об ассоциации с ЕС

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

Он отметил, что с европейской стороны соглашение будут парафировать директор Департамента отношений с Западными Балканами, «Восточным партнерством» и Россией Европейской службы внешних действий Мирослав Лайчак и директор Генерального директорату «Торговля» Питер Балаш, а с украинской – заместитель министра иностранных дел Павел Климкин и правительственный уполномоченный Валерий Пятницкий.

Как сообщил собеседник агентства, завтра стороны планируют парафировать 170 страниц политической части соглашения об ассоциации, а также первую и последнюю страницы торгового соглашения. Дипломат объяснил это тем, что техническая работа по вычитыванию текста торговой части соглашения еще не завершена. «Для окончательного завершения, в частности юридической проверки, необходимо еще пару месяцев», - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что европейская сторона решила не откладывать больше парафирование соглашения, не ввиду того, что техническая работа окончательно не завершена, а с целью поддержать процесс заключения соглашения с Украиной. «Это также сигнал доброй воли со стороны Европейского Союза, и это то, что мы считаем позитивным меседжем всем проевропейским силам в Украине о том, что ЕС выполняет свои обязательства», - сказал собеседник агентства. Он также еще раз отметил, что парафирование является исключительно технической процедурой, свидетельствующей о завершении переговоров и согласии сторон с текстом документа. Что же касается подписания и ратификации, то, по словам дипломата, это будет возможно при условии выполнения Украиной ряда политических требований, которые были сформулированы на декабрьском саммите Украина – ЕС в Киеве. Среди таких требований дипломат назвал соблюдение принципа верховенства права, обеспечение независимости судебной системы, отказ от выборочного правосудия и политически мотивированных судебных процессов, проведение честных и свободных выборов, а также конституционной реформы.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС заявили о завершении переговоров о соглашении об ассоциации в декабре 2011 года. Документ на сегодня состоит из 170 страниц политической части, 180 – части, в которой изложена суть торговых договоренностей, а также 1350 страниц дополнений и протоколов.