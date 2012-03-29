В Киевском метро рассказали, почему начала дымить станция «Осокорки»

Заместитель начальника метрополитена, главный ревизор по безопасности движения коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Валерий Мелещенко заявляет, что пожар на станции "Осокорки" 14 марта возник из-за нарушений коммуникаций метро в результате работ по реконструкции проспекта Бажана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Мелещенко сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Первоначальной причиной этого события было то, что на сегодняшний день в районе станции "Осокорки" и других станций проходит реконструкция проспекта Бажана. Реконструкция идет варварскими методами — нет никакой документации, с метрополитеном никто эти работы не согласовывал. Там работала тяжелая техника, нарушена гидроизоляция метрополитена", - сказал В.Мелещенко.

По его словам, вследствие разгерметизации в метро произошло короткое замыкание и возгорание светильников. "Мы уже обращались в "Киевавтодор", но пока на наше обращение руководство этого предприятия не отреагировало и продолжает выполнять работы в зоне действия метрополитена без согласования и предупреждения метрополитена", - сообщил В.Мелещенко.

В свою очередь, заместитель начальника службы военизированной охраны — начальник отдела пожарного надзора и технических средств охраны КП "Киевский метрополитен" Петр Челован добавил, что последствия несогласованных дорожных работ до сих пор не ликвидированы. По его словам, повреждены кабели, которые снабжают электроэнергией ряд станций метро, в том числе и "Позняки". "Это тоже проблема. Это нарушение нормальной системы снабжения объектов метрополитена. И это последствие реконструкции проспекта Бажана", - отметил он.

В свою очередь, директор департамента пожарной безопасности Государственной инспекции техногенной безопасности Михаил Байтала подчеркнул, что руководство КП "Киевский метрополитен" уделяет недостаточно внимания вопросам безопасности перевозки пассажиров. "Было несколько программ — с 2002 по 2010 год, в соответствии с которыми нужно было заменить 71,53 км силовых кабелей. В настоящее время заменено 28,24 км. Это всего 30%", - уточнил специалист.

По его словам, в результате расследования причин возгорания также установлено, что системы вентиляции в метро технически устарели, а замена оборудования производится несвоевременно. "Через два месяца будет Евро-2012. И в вопросах безопасности не может быть каких-то мелочей. В течение месяца метрополитен должен решить все эти вопросы", - подчеркнул М.Байтала.

Как сообщал УНИАН, 14 марта в 16.42 на станции «Осокорки» произошло возгорание электропроводки ламп освещения, в результате чего возникло задымление вестибюля. В связи с этим были закрыты на вход станции метро «Славутич», «Осокорки», «Позняки» и организовано движение поездов на участках станций «Сырец» – «Выдубичи», «Харьковская» – «Красный Хутор».

В 19.32 работа станций «Славутич» и «Позняки» была возобновлена. Мимо станции «Осокорки» поезда следовали без остановки.

15 марта в 5.45 станция «Осокорки» возобновила работу в привычном режиме.

27 марта министр чрезвычайных ситуаций Виктора Балога в письме, адресованном Кабинету министров, выразил обеспокоенность состоянием обеспечения пожарной и техногенной безопасности на объектах Киевского метрополитена и готовности предприятия реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

В.Балога отметил, что на предприятии длительное время не выполняются несколько целевых программ Киевской городской госадминистрации, направленных на усиление противопожарной защиты объектов. Практически не финансируются мероприятия по повышению пожарной безопасности кабельных сетей. Также нуждаются в ревизии и модернизации системы автоматической защиты на большинстве станций метрополитена и системы дымоудаления воздуха из перегонных тоннелей и станционных сооружений.

В письме отмечается, что метрополитен не оборудован системами раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае опасности. Кроме того, администрация предприятия не уделяет надлежащего внимания обеспечению работников метрополитена индивидуальными средствами химической защиты.